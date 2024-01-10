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Брайтон Де Дзерби подпишет одного из самых талантливых защитников мира

Валентин Барко перерберется в стан "чаек".
Сегодня, 13:34
Валентин Барко / Getty Images
Валентин Барко / Getty Images

Английский Брайтон продолжает свой вектор нацеленный на подписание молодых талантов из не топовых чемпионатов.

Как сообщает Фабрицио Романо, "чайки" подпишут Валентина Барко из аргентинского Бока Хуниорс. Защитник обойдется коллективу Роберто Де Дзерби всего в 10 млн долларов, которые были прописаны в контракте в качестве отступных.

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19-летний Барко пройдет медосмотр на Родине, а затем вылетит в Англию, где в последствии будет представлен официально в качестве новичка клуба АПЛ.

Стоит отметить, что Валентином интересовались Ювентус и Ман Сити. Футболист выступает на позиции левого защитника и считается одним из самых перспективных игроков мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бока Хуниорс Брайтон

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