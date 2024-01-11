Милан - Аталанта 1:2 результат матча и обзор игры 10.01.2024
"Россонери" прервали свою успешную серию.
В среду, 10 января, в рамках четвертьфинал Кубка Италии Милан принимал Аталанту. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Главным героем встречи стал хавбек бергамасков Тен Копмайнерс. Нидерландец дважды поразил ворота соперника.
Отметим, еще на 38-й минуте Джан Пьеро Гасперини умудрился заработать моментальные две желтые карточки, за что был удален.
Таким образом, Аталанта сыграет в полуфинале Кубка Италии против Фиорентины.
Статистика матча Милан - Аталанта 1/4 финала Кубка Италии
Милан - Аталанта 1:2
Голы: Леау, 45 - Копмайнерс, 45+2, 59
Ожидаемые голы (XG): 0.70 - 1.58
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 7 - 13
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