Клопп оценил прогресс Нуньеса в этом сезоне

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что доволен игрой форварда Дарвина Нуньеса.

"Должен сказать, он показывает выдающуюся игру. Мне нравится многое в том, как он играет. Первый год был периодом адаптации, и он забивал от случая к случаю, но теперь он вносит свой вклад в каждом матче. Игроки попадают в стартовый состав не потому, что забивают или не забивают. Моя вера в них безгранична, пока они ведут себя должным образом. Они заслуживают этого благодаря усилиям".

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"Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином. Я рад реакции Дарвина и тому, как он это воспринял, но в таких ситуациях невозможно быть еще более невезучим. Он делает все совершенно правильно, но мяч не попадает в ворота. А потом он пытается забить еще раз. Думаю, это действительно нечто особенное", – сказал Клопп в интервью Goal.

Напомним, в текущем сезоне на счету Нуньеса пять голов и шест ассистов в 19-ти матчах АПЛ.

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