Оба манчестерских клуба следят за талантом из Копенгагена

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити следят за юным талантом Копенгагена, пишет teamTalk.

По информации издания, 18-летний Руни Бардагжи уже примерно полгода отслеживается скаутами обоих клубов. В текущем сезонем у парня 11 голов в 30 матчах.

Интересно, что один из голов Бардагжи забил в ворота МЮ в той самой перестрелке в Копенгагене, когда "дьяволы" неожиданно проиграли.

В данный момент Трансфермаркт оценивает юного шведа в 9 млн евро, однако Копенгаген точно не отпустит его так дешево. Как минимум контракт парня с клубом истекает лишь в 2025 году.

Ранее также Клопп оценил прогресс своего нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!