Оба манчестерских клуба следят за талантом из Копенгагена
МЮ очень хорошо знает Руни Бардагжи.
Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити следят за юным талантом Копенгагена, пишет teamTalk.
По информации издания, 18-летний Руни Бардагжи уже примерно полгода отслеживается скаутами обоих клубов. В текущем сезонем у парня 11 голов в 30 матчах.
Интересно, что один из голов Бардагжи забил в ворота МЮ в той самой перестрелке в Копенгагене, когда "дьяволы" неожиданно проиграли.
В данный момент Трансфермаркт оценивает юного шведа в 9 млн евро, однако Копенгаген точно не отпустит его так дешево. Как минимум контракт парня с клубом истекает лишь в 2025 году.
Ранее также Клопп оценил прогресс своего нападающего.
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