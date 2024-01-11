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Оба манчестерских клуба следят за талантом из Копенгагена

МЮ очень хорошо знает Руни Бардагжи.
Сегодня, 18:49
Руни Бардагжи / Getty Images
Руни Бардагжи / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити следят за юным талантом Копенгагена, пишет teamTalk.

По информации издания, 18-летний Руни Бардагжи уже примерно полгода отслеживается скаутами обоих клубов. В текущем сезонем у парня 11 голов в 30 матчах.

Интересно, что один из голов Бардагжи забил в ворота МЮ в той самой перестрелке в Копенгагене, когда "дьяволы" неожиданно проиграли.

В данный момент Трансфермаркт оценивает юного шведа в 9 млн евро, однако Копенгаген точно не отпустит его так дешево. Как минимум контракт парня с клубом истекает лишь в 2025 году.

Ранее также Клопп оценил прогресс своего нападающего.

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