Один из лидеров Ньюкасла выбыл на длительный срок из-за травмы

Английскому Ньюкаслу продолжает серьезно не везти с травмами.

Как сообщает ряд местных источников, хавбек "сорок" Жоэлинтон получил серьезное повреждение. Бразилец не сможет играть в течении приблизительно шести недель.

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Футболист пропустит матчи против Ман Сити, Фулхэма, Лутона, Астон Виллы, Ноттингема, Борнмута и Арсенала. Под вопросом его участие в игре против Вулверхэмптона.

Отметим, что сейчас коллектив Эдди Хау не может рассчитывать на Ника Поупа, Харви Барнса, Джо Уиллока, Эллиотта Андерсона, Джейкоба Мерфи, Мэтта Таргета и Хави Манкильо, а также из-за длительной дисквалификации отсутствует Сандро Тонали.

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