Директор Ньюкасла признал необходимость продажи игроков

Исполнительный директор Ньюкасла Даррен Илс признал, что клуб вынужден продавать своих звезд.

"Сороки" отчитались об убыточном сезоне. Клуб потерял более 73 млн фунтов за сезон-2022/23. И это несмотря на то, что доходы Ньюкасла выросли.

Доходы от ТВ-трансляций, продажи билетов и все в таком духе увеличили выручку клуба с0 180 млн до 250 млн фунтов.

Чтобы оставаться в рамках финасовых правил лиги Ньюкаслу придется продавать своих самых ценных игроков. Речь идет об Александере Исаке, Свене Ботмане и Бруно Гимараэше.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм подписал центрального защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!