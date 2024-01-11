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Директор Ньюкасла признал необходимость продажи игроков

У клуба огромные убытки.
Сегодня, 22:18
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Исполнительный директор Ньюкасла Даррен Илс признал, что клуб вынужден продавать своих звезд.

"Сороки" отчитались об убыточном сезоне. Клуб потерял более 73 млн фунтов за сезон-2022/23. И это несмотря на то, что доходы Ньюкасла выросли.

Доходы от ТВ-трансляций, продажи билетов и все в таком духе увеличили выручку клуба с0 180 млн до 250 млн фунтов.

Чтобы оставаться в рамках финасовых правил лиги Ньюкаслу придется продавать своих самых ценных игроков. Речь идет об Александере Исаке, Свене Ботмане и Бруно Гимараэше.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм подписал центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

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