Бывший игрок Челси и Манчестер Юнайтед покинет Ренн по странным причинам
Матич попал в неловкую ситуацию.
Полузащитник Ренна Неманья Матич намерен покинуть команду зимой. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Причиной данного решения стало отсутствие в городе подходящей международной школы для его детей.
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Из-за сложившейся ситуации 35-летний футболист пропускал некоторые тренировки, оправдываясь перед фанатами и клубом в социальных сетях.
Отметим, Лион и Фулхэм проявляют интерес к игроку, также возможен переход в одну из команд Серии А.
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