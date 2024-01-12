Бывший игрок Челси и Манчестер Юнайтед покинет Ренн по странным причинам

Полузащитник Ренна Неманья Матич намерен покинуть команду зимой. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Причиной данного решения стало отсутствие в городе подходящей международной школы для его детей.

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Из-за сложившейся ситуации 35-летний футболист пропускал некоторые тренировки, оправдываясь перед фанатами и клубом в социальных сетях.

Отметим, Лион и Фулхэм проявляют интерес к игроку, также возможен переход в одну из команд Серии А.

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