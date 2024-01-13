Ливерпуль и Брайтон интересуются колумбийским талантом

Кевин Мантилья может перебраться в АПЛ.

Английские Ливерпуль и Брайтон поспорят за южноамериканского таланта.

Как сообщает издание La Voz, ссылаясь на президента Тальереса де Кордоба Андреса Фасси, "красные" и "чайки" заинтересованы в услугах Кевина Мантильи.

Клубы АПЛ якобы уже 4 месяца пристально следят за центрбэком Тальереса и запрашивали отчет о его физических данных.

Читай также: Мудрик, провал Барселоны, успехи МЮ и Ливерпуля: ТОП-10 самых дорогих трансферов зимнего трансферного окна

Стоит отметить, что сам Кевин перебрался в аргентинский клуб только прошлым летом из колумбийского Индепендьенте Санта-Фе. В сезоне 2023 года провел на клубном уровне 43 матча, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Также на счету Мантильи 23 матча за сборную Колумбии до 20 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!