iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суарес: Я и представить не мог, что мы с Месси, Альбой и Бускетсом снова будем вместе

Уругваец рад снова выступать с бывшими одноклубниками.
Сегодня, 10:19
Месси, Суарес, Бускетс и Альба / Getty Images
Месси, Суарес, Бускетс и Альба / Getty Images

Новоиспеченный форвард Интер Майами Луис Суарес высказался о воссоединении с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

"Я и представить не мог, что мы снова будем вместе. Я думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне.

В 2019 году мы представляли, как выигрываем все трофеи в Барселоне, и мечтали, что завершим там карьеру. Но сначала ушел я, а потом и все остальные".

Читай также: Еще один экс-игрок Барселоны может воссоединиться с Месси в Интер Майами

"Нам нужно мечтать о больших свершениях – так почему бы не помечтать о завоевании четырех трофеев? Все зависит от нас, надо доказать это на поле", – заявил уругваец в интервью Marca.

Напомним, соглашение с Суаресом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес интер майами

Статьи по теме

Еще один экс-игрок Барселоны может воссоединиться с Месси в Интер Майами Еще один экс-игрок Барселоны может воссоединиться с Месси в Интер Майами
Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт
Друг Месси отказался от перехода в Интер Майами Друг Месси отказался от перехода в Интер Майами
Кривцову стоит беспокоиться? Интер Майами планирует подписать нового центрального защитника Кривцову стоит беспокоиться? Интер Майами планирует подписать нового центрального защитника
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Другие13:37
Норвежский лыжник попал в больницу после падения на скорости 145 км/ч
Европа13:24
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа13:11
МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе
Европа12:53
Экс-игрок Челси рассказал, в чем Де Брюйне лучше Месси
Формула 112:44
Макларен намерен продлить контракт с Норрисом
Украина12:30
УХЛ: Днепр сыграет с Киев Кэпиталз
Европа12:20
Почеттино опроверг слухи об интересе Челси к юному таланту Брайтона
Европа11:58
Ювентус предлагает Хендерсону зарплату в 26 раз меньше его оклада в Саудовской Аравии
Бокс11:52
Бетербиев добыл победу над Смитом, отправив того в нокаут
Олимпийские виды11:38
Зрители ЧЕ по фигурному катанию встретили украинскую пару криками "Слава Украине"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK