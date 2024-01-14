Суарес: Я и представить не мог, что мы с Месси, Альбой и Бускетсом снова будем вместе

Новоиспеченный форвард Интер Майами Луис Суарес высказался о воссоединении с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

"Я и представить не мог, что мы снова будем вместе. Я думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне.

В 2019 году мы представляли, как выигрываем все трофеи в Барселоне, и мечтали, что завершим там карьеру. Но сначала ушел я, а потом и все остальные".

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"Нам нужно мечтать о больших свершениях – так почему бы не помечтать о завоевании четырех трофеев? Все зависит от нас, надо доказать это на поле", – заявил уругваец в интервью Marca.

Напомним, соглашение с Суаресом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

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