МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе
Манчестер Юнайтед может расстаться с еще одним игроком в январе, пишет teamtalk.
Напомним, что клуб уже покинули Серхио Регилон, Джейдон Санчо и Донни ван де Бек, следом за ними может уйти и Альваро Фернандес.
Фабрицио Романо уже подтвердил, что Бенфика согласовала с молодым защитником личные условия, МЮ не против продать игрока.
20-летний левый защитник оценивается в 6-9 млн фунтов, однако также обладает потенциалом, на что и рассчитывает Бенфика. Однако даже так МЮ не сможет заработать на игрока больше.
В Бенфике видят в молодом испанце потенциальную замену Алексу Гримальдо, который феерит в Байере.
Ранее также Джейдон Санчо прокомментировал свое первое результативное действие за Боруссию.
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