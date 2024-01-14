МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе

Манчестер Юнайтед может расстаться с еще одним игроком в январе, пишет teamtalk.

Напомним, что клуб уже покинули Серхио Регилон, Джейдон Санчо и Донни ван де Бек, следом за ними может уйти и Альваро Фернандес.

Фабрицио Романо уже подтвердил, что Бенфика согласовала с молодым защитником личные условия, МЮ не против продать игрока.

20-летний левый защитник оценивается в 6-9 млн фунтов, однако также обладает потенциалом, на что и рассчитывает Бенфика. Однако даже так МЮ не сможет заработать на игрока больше.

В Бенфике видят в молодом испанце потенциальную замену Алексу Гримальдо, который феерит в Байере.

Ранее также Джейдон Санчо прокомментировал свое первое результативное действие за Боруссию.

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