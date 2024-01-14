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Санчо - о первом ассисте за Боруссию: Просто чувствую, что так и должно быть

Джейдон не скрывает радости от возвращения в Дортмунд.
Сегодня, 10:56
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Джейдон Санчо прокомментировал свой первый ассист за дортмундскую Боруссию.

Напомним, что вингер появился в матче против Дармштадта и сразу отличился результативным действием.

По мнению Санчо, все идет так, как должно быть, и это лишь лишнее подтверждение его словам о возвращении домой.

"Просто чувствую, что так и должно быть. Возвращаюсь, снова вижу Ройса, он мой большой друг, ценю его. Рад ассистировать ему. Как я говорил всю неделю, когда вернулся – почувствовал себя как дома. Просто счастлив снова вернуться на поле.

Хочу помочь вернуть команду в топ-3 таблицы и квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона. Есть личные цели, о которых сейчас не скажу. Просто хочу помочь команде.

Как видите, мы сыграли на ноль, что было важно для команды. Будем добиваться результатов от матча к матчу. У команды есть цели – уверен, мы добьемся успеха, если будем бороться в каждой игре", - приводит слова игрока Metro.

Ранее также сообщалось, что Де Брюйне вошел в топ-3 по количеству ассистов в АПЛ.

 

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