МЮ и Брайтон поборются за защитника из Лиги 1

Сразу два английских клубов планируют подписать Факундо Медину, пишет teamtalk.

Аргентинский защитник имеет контракт с Лансом до 2026 года, однако в нем прописаны отступные в 25 млн евро.

Такая цена может устроить и МЮ, и Брайтон, которые хотят усилить свои защитные линии до первого февраля. Также Медина интересен Юве и Интеру, но итальянским клубам будет сложно перебить предложение английских.

Клубы уже контактировали с предстваителями игрока, но пока не делали официальных запросов, заняв выжидательную позицию.

Ранее также сообщалось, что МЮ готовится расстаться с четвертым игроком в это трансферное окно.

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