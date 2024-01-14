Европейские гранды могут обновить рекорд самого дорогого защитника в истории Лиги 1

Защитник Лилля может в ближайшее время обновить трансферный рекорд Лиги 1, пишет Téléfoot.

18-летний Лени Йоро заинтересовал многие европейские клубы, включая ПСЖ и Ливерпуль. А Реал и вовсе уже не первый месяц следит за игроком.

Однако его переход вряд ли состоится зимой, ведь при оценочной стоимости в 25 млн евро, Йоро обойдется клубу значительно дороже.

Источники в Лилле утверждают, что клуб понимает потенциал игрока, а потому намерен хорошо заработать на его продаже. А желательно обновить рекорд для защитников из Лиги 1.

Он принадлежит Бенжамену Менди, который перешел из Монако в Сити за 58 млн евро в 2017 году.

Ранее также сообщалось, что защитник Ланса также может вскоре сменить клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!