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Футбол

Нападающий юношеской сборной Украины подписал контракт с итальянским клубом

Демьян Есин будет выступать за Торино.
Сегодня, 13:59
Демьян Есин / torinofc.it
Демьян Есин / torinofc.it

Торино объявил о подписании молодого нападающего сборной Украины.

16-летний Демьян Есин пополнил состав туринского клуба, пока он будет выступать за команду U-17.

Демьян - воспитанник Мариуполя, также выступал за юношеские команды Шахтера и Колоса, а потом переехал в Польше.

Именно у польского Гутника Торино и забрал молодого украинца.

Ранее также сообщалось, что Лунин выиграл уже седьмой трофей с Реалом.

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