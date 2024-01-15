Нападающий юношеской сборной Украины подписал контракт с итальянским клубом
Демьян Есин будет выступать за Торино.
Торино объявил о подписании молодого нападающего сборной Украины.
16-летний Демьян Есин пополнил состав туринского клуба, пока он будет выступать за команду U-17.
Демьян - воспитанник Мариуполя, также выступал за юношеские команды Шахтера и Колоса, а потом переехал в Польше.
Именно у польского Гутника Торино и забрал молодого украинца.
Ранее также сообщалось, что Лунин выиграл уже седьмой трофей с Реалом.
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