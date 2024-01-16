Спортинг представил клубам единственную опцию выкупить их голеадора
Виктор Дьекереш покинет Португалию только за 100 млн евро.
Виктор Дьекереш не уйдет из Спортинга в январе, пишет Фабрицио Романо.
Шведский форвард привлек внимание всей Европы, имея в текущем сезоне 20 голов и 10 ассистов в 24 мачтах текущего сезона.
Однако португальский клуб не намерен отпускать игрока в январе, и, к счастью, для "львов", Виктор тоже не хочет уходить.
При этом к игроку есть конкретный интерес со стороны многих европейских грандов. Ранее даже сообщалось, что Челси был готов выложить около 80 млн евро за шведа.
Однако в вопросе трансфера Дьекереша Спортинг принципиален - в контракте форварде прописана клаусула в 100 млн евро.
Ранее также сообщалось, что экс-игрок МЮ наконец нашел себе новый клуб.
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