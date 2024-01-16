Хавбек Шахтера попал в сферу интересов французского клуба

Ренн ищет замену своему опорнику Неманье Матичу, который может покинуть команду.

Согласно данным L'Équipe, клуб рассматривает варианты в чемпионате Франции, такие как Пьер Ле-Мелу (Бреста) и Азор Матусив (Реймса).

Читай также: Бывший игрок Челси и Манчестер Юнайтед покинет Ренн по странным причинам

Среди кандидатов из-за пределов Франции - Орель Мангаль (Ноттингем), Лука Тузар (Униона) и полузащитник Шахтера Артем Бондаренко.

Напомним, недавно 23-летний украинец подписал соглашение с донецким клубом до 2028 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!