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Хавбек Шахтера попал в сферу интересов французского клуба

Бондаренко может покинуть украинскую команду.
Сегодня, 20:50
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Ренн ищет замену своему опорнику Неманье Матичу, который может покинуть команду.

Согласно данным L'Équipe, клуб рассматривает варианты в чемпионате Франции, такие как Пьер Ле-Мелу (Бреста) и Азор Матусив (Реймса).

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Среди кандидатов из-за пределов Франции - Орель Мангаль (Ноттингем), Лука Тузар (Униона) и полузащитник Шахтера Артем Бондаренко.

Напомним, недавно 23-летний украинец подписал соглашение с донецким клубом до 2028 года. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн Артем Бондаренко

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