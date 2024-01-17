Тренер Арсенала посетил ресторан самого известного шеф-повара

Артета со вкусом провел свободное время.

Главный тренер Арсенала Микель Артета провел выходные в Дубае.

Испанский специалист был замечен в ресторане Nusr Et, где его накормил стейком известный шей-повар, который является владельцем заведения.

Напомним, после 20-ти туров АПЛ Арсенал занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

В следующем матче "канониры" сыграют с Кристал Пэлас. Игра состоится в субботу, 20 января, в 14:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции.

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