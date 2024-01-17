Защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции
Соарес попал в сферу интересов Бешикташа.
Фулбек Арсенала Седрик Соареш может покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Бешикташ хочет подписать португальца в зимнее трансферное окно. Клубы близки к соглашению о сделке, при этом, Соареш может остаться в Арсенале до конца сезона на правах аренды.
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Напомним, действующий контракт фулбека с лондонцами истекает уже этим летом.
В текущем сезоне 32-летний португалец не провел ни одного матча за "канониров" в рамках АПЛ.
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