Защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции

Фулбек Арсенала Седрик Соареш может покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бешикташ хочет подписать португальца в зимнее трансферное окно. Клубы близки к соглашению о сделке, при этом, Соареш может остаться в Арсенале до конца сезона на правах аренды.

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Напомним, действующий контракт фулбека с лондонцами истекает уже этим летом.

В текущем сезоне 32-летний португалец не провел ни одного матча за "канониров" в рамках АПЛ.

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