Эвертон - Кристал Пэлас 1:0: обзор матча и результат игры 17.01.2024
В среду, 17 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии Эвертон принимал Кристал Пэлас. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил хавбек "ирисок" Андре Гомеш. Португалец отличился на 42-й минуте игры благодаря точному удару при добивании.
Таким образом, хозяева пробились в 1/16 турнира. Первый матч команд в Кубке Англии завершился вничью 0:0.
Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас 1/32 Кубка Англии
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 (0:0 первый матч)
Гол: Гомеш, 42
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Атаки: 56 - 61
Опасные атаки: 32 - 33
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