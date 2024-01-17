Эвертон - Кристал Пэлас 1:0: обзор матча и результат игры 17.01.2024

"Ириски" пробились в следующий раунд Кубка Англии.

В среду, 17 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии Эвертон принимал Кристал Пэлас. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек "ирисок" Андре Гомеш. Португалец отличился на 42-й минуте игры благодаря точному удару при добивании.

Эвертон / Источник: Getty Images

Таким образом, хозяева пробились в 1/16 турнира. Первый матч команд в Кубке Англии завершился вничью 0:0.

Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас 1/32 Кубка Англии

Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 (0:0 первый матч)

Гол: Гомеш, 42

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 5 - 5

Атаки: 56 - 61

Опасные атаки: 32 - 33

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