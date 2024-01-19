"Я был в шоке": Клопп высказался о травме Салаха на Кубке африканских наций

Немецкий специалист пока не может сказать что-то о деталях повреждения египтянина.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями от того, что лидер его команды Мохаммед Салах не смог доиграть матч Кубка африканских наций Египет - Гана и был заменен из-за травмы.

По словам специалиста, он был шокирован, когда узнал об этом.

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"Мы ничего не знаем. Я разговаривал с ним вчера вечером. Они проводят дальнейшие обследования. В тот момент я был в шоке. Он почувствовал что-то, а мы знаем, как редко Мо выключается, так что что-то было", - заявил Клопп.

Стоит отметить, что при этом главный тренер сборной Египта Руи Витория после матча сказал, что с Салахом все в порядке и, возможно, он сможет сыграть с Кабо-Верде.

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