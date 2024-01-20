Арсенал - Кристал Пэлас: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.01.2024

В рамках 21 тура чемпионата Англии Арсенал встретился на своем поле с Кристал Пэлас.

Уже на первых минутах матча "канониры" вышли вперед. Габриэль Магальяеш выпрыгнул выше всех на угловом и отправил мяч в ворота Дина Хендерсона.

Ближе к концу первой половины встречи бразильский центрбэк снова показал, что является серьезной угрозой на стандартах, ондако, в этот раз Хендерсон из-за небольшого курьеза сам отправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме коллектив Микеля Артеты отметился еще тремя голами. Забивали Леонардо Троссар, Эдди Нкетиа и Габриэль Мартинелли.

Также на 58-ой минуте Арсенал претендовал на пенальти, однако, судья поединка Пол Тирни не стал его назначать после падения Габриэля Жезуса.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Кристал Пэлас

Арсенал - Кристал Пэлас 5:0

Голы: Магальяеш, 11, Хендерсон (автогол), 37, Троссар, 59, Нкетиа, 90+3, Мартинелли, 90+5

xG: 3.00 - 0.38

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 6 - 5

Владение мячом: 60% - 40%

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