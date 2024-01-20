Арсенал повторил свою самую крупную победу в лондонских дерби

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Арсенал сыграл против Кристал Пэлас.

Поединок завершился уверенной победой "канониров" со счетом 5:0 благодаря голам Габриэля Магальяеша, Габриэля Мартинелли, Эдди Нкетиа, Леонардо Троссара и автоголу Дина Хендерсона, что позволило им повторить клубное достижение.

Столичный коллектив во второй раз в своей истории победил соперника по лондонскому дерби с таким счетом. Первый раз случился в 1998 году, когда 5 безответных голов игроки Арсенала отправили в ворота Уимблдона.

Стоит отметить, что сейчас Арсенал идет на 3 месте, имея по 43 очка с Ман Сити, однако, у "горожан" матч в запасе.

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