Лидер Арсенала оценил шансы клуба на чемпионство

Вингер Арсенала Букайо Сака высказался о потенциальном чемпионстве клуба.

"Да, я правда в это верю. Думаю, перерыв был как нельзя кстати, мы посвежели как психологически, так и физически. Теперь мы можем продолжать наш путь к финишу. Это было видно по сегодняшнему матчу с Кристал Пэлас. Надеюсь, мы сохраним такой подход и на следующую игру.

Вылет из Кубка Англии задел меня и всех парней в раздевалке. И фанатов, знаю, тоже. Мы используем этот голод для того, чтобы по-настоящему включиться в борьбу за победу в АПЛ и Лиге чемпионов".

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"В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым", – сказал Сака в интервью Football.London.

Напомним, после 21-го тура АПЛ Арсенал занимает третье место, набрав 43 очка.

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