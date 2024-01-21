Защитник Альмерии - о игре с Реалом: Думаю, кто-то решил, что нам нельзя победить

В рамках чемпионата Испании Альмерия упустила возможность отобрать очки у Реала, побеждая по ходу матча.

Защитник "рохибланкос" Марк Пубиль в комментарии официальному транслятору после поединка пожаловался на суддейство в данном поединке.

"Думаю, кто-то решил, что нам нельзя победить сегодня на Бернабеу, и так оно и случилось.

Больше нечего сказать", - заявил Пубиль.

Отметим, что во втором тайме Реал забил после назначенного пенальти, а третий гол Альмерии был отменен. Оба решения были приняты после просмотра VAR, как и решение засчитать гол в исполнении Винисиуса Жуниора, который сравнял счет в матче.

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