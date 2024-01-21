Реал Мадрид - Альмерия: обзор и результат матча чемпионата Испании

Без разговоров о суддействе после этого матча не обойдется.

Мадридский Реал в матче 21-го тура чемпионата Испании встретился на своем поле с Альмерией.

Абсолютный аутсайдер Ла Лиги уже на старте поединка ошарашил хозяев забитым мячем в исполнении Ларджи Рамазани.

В первом тайме "сливочные" так и не смогли оклематься и гости внезапно контролировали игру на протяжении всей 45-минутки, а в концовке еще и смогли удвоить свое преимущество благодаря голу Эдгара Гонсалеса.

Во второй половине встречи "красно-белые" закономерно стали больше защищать добытый результат, а столичный гранд прикладывать усилия к тому, чтобы отыграться.

Начало камбэку было положено благодаря назначенному пенальти. Арбитр поединка Франсиско Маэсо сперва решил не давать одинадцатиметровый хозяевам, но после просмотра VAR изменил свое решение и Джуд Беллингем смог сократить отставание в счете.

Спустя несколько минут Альмерия отличилась третьим голом в матче, однако, в дело снова вмешался VAR и вместо засчитанного гола в исполнении Серхио Аррибаса зрители увидели желтую карточку Диону Лопи.

На 68-й минуте у Маэсо снова появился повод подойти к монитору, чтобы посмотреть видеоповтор. Арбитр отменил гол Винисиуса Жуниор, усмотрев там игру рукой, но после дополнительной проверки изменил свое решение.

На 77-й миунте Реал мог выйти вперед, но в этот раз Франсиско с помощью своих лайнсменов принял решение о положении вне игры у Франа Гарсии без видеоповторов и гол был не засчитан.

Коллектив Карло Анчелотти продолжал атаковать до последних минутах, а времени у них было много ведь было добавлено 11 минут, и это принесло свои плоды. Джуд Беллингем откликнулся на подачу с фланга, скинул мяч на Карвахаля, а Дани отправил с нескольких метров мяч в ворота.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Альмерия

Реал - Альмерия 3:2

Голы: Беллингем, 57, Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 - Рамазани, 1, Гонсалес, 43

xG: 1.93 - 0.93

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Владение мячом: 74% - 26%

Реал Мадрид: Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо (Диас, 46), Менди (Гарсия, 46) - Вальверде (Себальйос, 70), Чуамени, Кроос (Камавинга, 83) - Беллингем - Родриго (Хоселу, 46), Винисиус

Альмерия: Машимильяну - Пубиль (Посо, 70), Каики, Чуми, Акиеме - Аррибас (Лазаро, 83), Лопи, Гонсалес, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазани (Эмбарба, 70) - Милованович (Суарес, 70)

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