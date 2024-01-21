iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал Мадрид - Альмерия: обзор и результат матча чемпионата Испании

Без разговоров о суддействе после этого матча не обойдется.
Сегодня, 19:22
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Мадридский Реал в матче 21-го тура чемпионата Испании встретился на своем поле с Альмерией.

Абсолютный аутсайдер Ла Лиги уже на старте поединка ошарашил хозяев забитым мячем в исполнении Ларджи Рамазани.

В первом тайме "сливочные" так и не смогли оклематься и гости внезапно контролировали игру на протяжении всей 45-минутки, а в концовке еще и смогли удвоить свое преимущество благодаря голу Эдгара Гонсалеса.

Во второй половине встречи "красно-белые" закономерно стали больше защищать добытый результат, а столичный гранд прикладывать усилия к тому, чтобы отыграться.

Начало камбэку было положено благодаря назначенному пенальти. Арбитр поединка Франсиско Маэсо сперва решил не давать одинадцатиметровый хозяевам, но после просмотра VAR изменил свое решение и Джуд Беллингем смог сократить отставание в счете.

Спустя несколько минут Альмерия отличилась третьим голом в матче, однако, в дело снова вмешался VAR и вместо засчитанного гола в исполнении Серхио Аррибаса зрители увидели желтую карточку Диону Лопи.

На 68-й минуте у Маэсо снова появился повод подойти к монитору, чтобы посмотреть видеоповтор. Арбитр отменил гол Винисиуса Жуниор, усмотрев там игру рукой, но после дополнительной проверки изменил свое решение.

На 77-й миунте Реал мог выйти вперед, но в этот раз Франсиско с помощью своих лайнсменов принял решение о положении вне игры у Франа Гарсии без видеоповторов и гол был не засчитан.

Коллектив Карло Анчелотти продолжал атаковать до последних минутах, а времени у них было много ведь было добавлено 11 минут, и это принесло свои плоды. Джуд Беллингем откликнулся на подачу с фланга, скинул мяч на Карвахаля, а Дани отправил с нескольких метров мяч в ворота.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Альмерия

Реал - Альмерия 3:2

Голы: Беллингем, 57, Винисиус, 68, Карвахаль, 90+9 - Рамазани, 1, Гонсалес, 43

xG: 1.93 - 0.93
Удары: 18 - 9
Удары в створ: 6 - 2
Владение мячом: 74% - 26%

Реал Мадрид: Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо (Диас, 46), Менди (Гарсия, 46) - Вальверде (Себальйос, 70), Чуамени, Кроос (Камавинга, 83) - Беллингем - Родриго (Хоселу, 46), Винисиус

Альмерия: Машимильяну - Пубиль (Посо, 70), Каики, Чуми, Акиеме - Аррибас (Лазаро, 83), Лопи, Гонсалес, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазани (Эмбарба, 70) - Милованович (Суарес, 70)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Ла Лига альмерия

Статьи по теме

Реал подпишет футболиста экзотической национальности Реал подпишет футболиста экзотической национальности
Атлетико согласился отпустить своего вратаря в клуб АПЛ Атлетико согласился отпустить своего вратаря в клуб АПЛ
Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу
Экс-игрок МЮ и Реала перебрался в Брентфорд Ярмолюка Экс-игрок МЮ и Реала перебрался в Брентфорд Ярмолюка
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа19:26
На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели
Европа19:22
Реал совершил невероятный камбэк в матче против абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Европа18:55
Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата
ММА18:50
Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе бросил вызов экс-обладателю титула
Европа18:39
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа18:26
Бавария на своем поле уступила Вердеру
Европа18:23
Лидер аутсайдера АПЛ установил необычное достижение
Другие18:11
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа17:59
Один из лидеров АПЛ подпишет сербского таланта
Бокс17:50
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK