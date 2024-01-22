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Защитник сборной Украины вернется в чемпионат Бельгии

Эдуард Соболь в ближайшее время покинет французский Страсбур.
Сегодня, 17:52
Эдуард Соболь / Getty Images
Эдуард Соболь / Getty Images

Защитник французского Страсбура и сборной Украины Эдуард Соболь в ближайшие дни должен вернуться в Бельгию, где пополнит состав Генка.

Как сообщает HLN, бельгийский клуб арендует 28-летнего футболиста до конца сезона. Также в соглашении будет предусмотрена опция выкупа игрока.

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Украинец не входил в планы главного тренера Страсбура Патрика Виейра, из-за чего провел в нынешнем сезоне всего четыре матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что до перехода в Страсбур Соболь с 2019 по 2023 год выступал в Бельгии за Брюгге, с которым трижды становился чемпионом.

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