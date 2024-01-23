Сразу два защитника МЮ вернулись к тренировкам

Магуайр и Шоу снова готовы играть.

Манчестер Юнайтед объявил о возвращении к тренировкам еще двоих игроков.

Люк Шоу и Харри Магуайр сегодня провели первую тренировку с первой командой.

Напомним, что оба отсутствовали из-за травм еще с декабря. Магуайр выбыл еще 12 декабря, а Шоу - 23-го.

При этом в клубе пока не уверены, что футболисты готовы принять участие в ближайшие матче против Ньюпорта 28 января.

Ранее также сообщалось, что игроки МЮ недовольны тактическими уроками тен Хага.

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