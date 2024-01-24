Марсель близок к подписанию хавбека Боруссии Дортмунд

Рейна может пополнить ряды соперника Шахтера в Лиге Европы.

Марсель стремится подписать атакующего полузащитника Боруссии Дортмунд, Джованни Рейна.

По информаци журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры с "шмелями" находятся в самом разгаре.

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Контракт Рейны с Боруссией рассчитан до лета 2025 года, его текущая рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Рейна утратил стабильное место в стартовом составе, проведя 13 матчей без результативных действий.

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