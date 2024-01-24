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Хавбек Боруссии Дортмунд может перебраться в стан аутсайдера АПЛ

Рейна близок к смене клуба.
Сегодня, 12:20
Джованни Рейна / Getty Images
Джованни Рейна / Getty Images

Полузащитник Боруссии Дортмунд Джованни Рейна изъявил желание покинуть команду. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

21-летний американец достиг устной договоренности о переходе в Ноттингем Форест. Переговоры между клубами продолжаются, "лесорубы" настаивают на аренде игрока с правом выкупа.

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Напомним, действующий контракт Рейны с Боруссией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника всего один ассист в десяти матчах Бундеслиги.

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