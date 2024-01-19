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Боруссия Дортмунд продлила контракт с украинским талантом

Даниил Кревсун со следующего сезона будет выступать за молодежную команду "шмелей".
Сегодня, 16:33
Даниил Кревсун / Getty Images
Даниил Кревсун / Getty Images

Дортмундская Боруссия рассчитывает в будущем на украинца Даниила Кревсуна, что подтверждается действиями по отношению к игроку.

Как сообщает пресс-служба клуба, "шмели" продлили контракт с талантливым хавбеком до лета 2026 года. Финансовые детали не сообщаются.

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Также отмечается, что Кревсун, выступающий сейчас за Боруссию Дортмунд U-19 в следующем сезоне начнет играть за дубль, который принимает участие в третьей Бундеслиге.

Даниил в нынешней кампании провел 18 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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