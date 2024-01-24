Юниор Герты привлек внимание многих европейских грандов

Борис Мамзуа Лум может сменить Герту на более именитый клуб, пишет Bild.

За игроком выстроилась огромная очередь, включаяющая Аякс, РБ Лейпциг, Баварию, Байер, Барселону и Тоттенхэм. Издание утверждает, что пока только последние два клуба не связывались с Гертой.

Лум стоит всего 5 млн евро, однако ему всего 16 лет и он еще не выступал на уровне взрослой команды. В Герте игрок выходит за составы U-17 и изредка за U-19, потому даже 5 млн могут быть ощутимой переплатой.

Однако главный тренер Герты Паль Дардаи назвал Лума одним из главных талантов своего поколения, он убежден, что игрок сумеет добиться всемирного признания.

Считается, что ближе всего к подписанию игрока находится Тоттенхэм, который готов рискнуть уже сейчас. Подписание Лума вкладывается в концепцию развития команды Постекоглу.

Ранее также сообщалось, что английские гранды поспорят за лидера Баварии.

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