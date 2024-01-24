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Удинезе пожизненно забанил четверых фанатов, оскорблявших Меньяна

Также им запрещено посещать любые матчи в Италии в течение пяти лет.
Сегодня, 20:57
Удинезе - Милан / Getty Images
Удинезе - Милан / Getty Images

Удинезе наказал фанатов, ответственных за расистские выкрики на стадионе, пишет ESPN.

Напомним, что матч против Милана был прерван из-за оскорблений в адрес голкипера "россонери" Майка Меньяна, который ушел в подтрибунное помещение. Однако вскоре он вернулся на поле и продолжил игру.

Клубу удалось идентифицировать четверых нарушителей, трое мужин и одна женщина получили пожизненный бан на посещение матчей клуба.

Однако и это еще не все. Далее ситуацию под свой контроль взяла полиция, теперь все четверо не смогут посетить ни один матч в Италии в течение пяти лет.

Подобная мера наказания максимальная для тех, кто впервые был наказан за проявления дискриминации.

Ранее также сообщалось, что Наполи намерен побороться за Судакова.

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