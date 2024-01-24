Наполи намерен вернуться за хавбеком Шахтера летом, но при одном условии

Неаполитанцам нужно будет попасть в ЛЧ.

Наполи все еще не оставил надежд заполучить Георгия Судакова, пишет Napoli Magazine.

Напомним, что неаполитанцы предлагали Шахтеру 40 млн евро за игрока, но получили отказ, однако не сдались.

Наполи намерен попробовать побороться за игрока летом, но руководство понимает, что для этого должны сойтись несколько факторов.

Ключевой из этих факторов, конечно же, финансовый. Чтобы Наполи мог побороться с другими клубами, им нужно пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, что в текущий момент неаполитанский клуб занимает девятую строчку, но от зоны ЛЧ их отделяет всего три очка.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Италии может сменить клуб.

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