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Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника

Обсуждение с Фиорентиной еще продолжается.
Сегодня, 17:15
Андреа Белотти / Getty Images
Андреа Белотти / Getty Images

Рома пытается договориться с Фиорентиной об обмене игроками, пишет Calciomercato.

"Волки" готовы отпустить во Флоренцию Андреа Белотти, но из-за финансовых сложностей, клубы пытаются провернуть обмен.

Фиорентина готова предложить Йосипа Брекало или Жонатана Иконе в то время, как Роме интересен только Кристиано Бираги. Пока между клубами идет обсуждение.

Напомним, что Белотти присоединился к "волкам" в 2022 году, в 22 матчах у него всего шесть голов.

Ранее, напомним, стало известно об интересе Байера к испанскому форварду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Андреа Белотти

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