Байер может усилить линию атаки испанским форвардом

Сегодня должен состояться последний этап переговоров по возможному трансферу нападающего Бетиса Борхи Иглесиаса в Байер.

По информации Фабрицио Романо, обсуждается аренда с опцией выкупа за 8 миллионов евро, и клубам осталось утвердить детали.

Читай также: Байер может перехватить у Атлетико форварда Ювентуса

Напомним, травма Виктора Бонифейса вынудила фармацевтов искать нового нападающего на рынке.

Иглесиас в текущем сезоне провел 18 матчей, забив всего два гола и отдав две результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!