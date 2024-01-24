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Байер может усилить линию атаки испанским форвардом

Иглесиас попал в сферу интересов "фармацевтов".
Сегодня, 16:54
Борха Иглесиас / Getty Images
Борха Иглесиас / Getty Images

Сегодня должен состояться последний этап переговоров по возможному трансферу нападающего Бетиса Борхи Иглесиаса в Байер.

По информации Фабрицио Романо, обсуждается аренда с опцией выкупа за 8 миллионов евро, и клубам осталось утвердить детали.

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Напомним, травма Виктора Бонифейса вынудила фармацевтов искать нового нападающего на рынке.

Иглесиас в текущем сезоне провел 18 матчей, забив всего два гола и отдав две результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис байер Борха Иглесиас

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