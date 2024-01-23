Байер может перехватить у Атлетико форварда Ювентуса
Кин попал в сферу интересов немецкого клуба.
Байер проявляет интерес к нападающему Ювентуса Мойзе Кину. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Пока что клуб из Бундеслиги не принял окончательного решения касаемо приобретения игрока.
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Ранее говорилось о возможной аренде Кина в Атлетико. Его контракт с Ювентусом действителен до лета 2025 года.
Дальнейшие переговоры о будущем футболиста планируются после завершения текущего сезона.
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