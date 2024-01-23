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Байер может перехватить у Атлетико форварда Ювентуса

Кин попал в сферу интересов немецкого клуба.
Сегодня, 22:22
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Байер проявляет интерес к нападающему Ювентуса Мойзе Кину. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Пока что клуб из Бундеслиги не принял окончательного решения касаемо приобретения игрока.

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Ранее говорилось о возможной аренде Кина в Атлетико. Его контракт с Ювентусом действителен до лета 2025 года.

Дальнейшие переговоры о будущем футболиста планируются после завершения текущего сезона.

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