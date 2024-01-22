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Ювентус объявил о переходе португальского защитника

Туринцы подписали Джало.
Сегодня, 22:20
Тиагу Джало / juventus.com
Тиагу Джало / juventus.com

Ювентус объявил о переходе португальского защитника Тиагу Джало из Лилля.

Трансфер обошелся туринцам в 3,5 млн евро, также французский клуб получит 10% от следующего трансфера игрока.

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Контракт с самим Джало рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, 23-летний футболист не провел ни одного матча в текущем сезоне из-за травмы крестообразных связок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус лилль

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