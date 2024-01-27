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Хави - об уходе Клоппа из Ливерпуля: Я его понимаю

Испанец не забыл затронуть тему своего будущего в стане каталонской команды.
Сегодня, 12:22
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался на тему ухода Юргена Клоппа из Ливерпуля.

"Я его понимаю, да, понимаю. Каждое утро прошу немного энергии у своего диетолога.

Со мной все в порядке, честно. Я единственный – кто понимает сегодняшние реалии клуба, об этом мне в свое время сказало руководство. Я считаю, что мы выполняем хорошую работу. Впереди – борьба еще за два титула, а у меня есть силы".

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"В июне посмотрим, в какой ситуации окажемся, а потом будем принимать решение", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 21-го тура Ла Лиги Барселона занимает третье место, набрав 44 очка. У клуба остается матч в запасе.

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