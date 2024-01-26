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Хави: Думаю, в Барселоне мне осталось меньше времени, чем я уже проработал

Специалист уверен, что конец его периода во главе каталонцев близок.
Сегодня, 19:12
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Наставник Барселоны Хави высказался о своем будущем.

По словам испанского специалиста, ему кажется, что его уход из клуба близок.

"Мы обсуждаем мое будущее с июля месяца, с тех пор, как проиграли Арсеналу в товарищеском матче. Уже тогда на меня оказывалось давление. Я спокоен.

Понимаю клуб, критику, все понимаю, но сейчас не время думать о своем будущем. Мы уверены, что сможем провести хороший сезон.

Я работаю в команде уже два с половиной года и думаю, что мне осталось меньше времени, чем я уже проработал. Я ближе к концу, чем к началу. Если заглянуть в историю, то Пеп проработал здесь четыре года, верно?

Луис Энрике - три, и это были победы, постоянные победы. Наступит момент, когда и я уйду. Не волнуйтесь.

Есть ли какая-то несправедливость ко мне? Не знаю, но мы всегда начинаем ценить людей, когда они уходят. Сейчас ценят хорошую работу Вальверде, Кумана. Теперь, когда ушли Бускетс с Альбой, мы обсуждаем, какими хорошими они были... Это повод задуматься.

Надеюсь, вы тоже будете скучать по мне. Я счастлив и ценю то, что у меня есть сейчас, а не потом", - сказал 44-летний рулевой.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны планы Барселоны на замену Хави.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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