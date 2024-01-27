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Ювентус - Эмполи: результат матча

Милик серьезно подставил свою команду.
Сегодня, 21:00
Ювентус - Эмполи / Getty Images
Ювентус - Эмполи / Getty Images

В субботу, 27 января, Ювентус принимал дома Эмполи.

Команды обменялись опасными моментами, и неожиданно на 19-й минуте Милик получил прямую красную карточку. Это во многом повлияло на исход матча. Однако в первом тайме гости не смогли воспользоваться преимуществом и на перерыв команде ушли при нулевом счете.

Второй тайм начался с быстрого гола Ювентус, Влахович точным ударом переиграл кипера гостей. После пропущенного Эмполи надавил и все-таки сумел сравнять счет. 

После этого Ювентус уже играл на удержание счета, потому остаток матча ничем интересным не запомнился. 1:1, "бьянконери" теряют важные очки.

Статистика матча Ювентус - Эмполи 22-го тура Серии А

Ювентус - Эмполи 1:1
Голы: Влахович, 50 - Бальданзи, 70

Ожидаемые голы (xG): 0,66 - 0,25
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 1 - 2
Фолы: 4 - 3

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