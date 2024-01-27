Байер - Боруссия М: результат матча

В субботу, 27 января, непобедимый Байер принимал дома менхенгладбахскую Боруссию.

Весь первый тайм Гладбах всеми силами сдерживал натиск подопечных Алонсо, а Морицу Николасу пришлось выдвать свой максимум, чтобы оставить ворота сухими. Байер также имел некоторые претензии на пенальти, но судья был непреклонен.

Второй тайм был почти полной копией первого - Байер давил, Боруссия защищалась. Даже снова были спорные моменты с пенальти, но с одной стороны, игрока Байера растранжирили свои моменты, а с другой Боруссия защищалась очень уверенно. Пусть и не без доли удачи, но матч закончился ничьей.

Статистика матча Байер - Боруссия М 19-го тура Бундеслиги

Байер - Боруссия М 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2,61 - 0,21

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 27 - 4

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 15 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!