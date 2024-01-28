Жены футболистов анонимно рассказала о проблемах жизни в Саудовской Аравии

Не все так красочно, как казалось.

Несколько жен звездных футболистов из саудовской лиги рассказала о сложностях жизни в арабской стране.

Они согласились на подобное интервью для Daily Mail на условиях строжайшей анонимности.

По их словам, основная часть проблем относится именно к одежде. Они признались, что их оскорбляли, освистывали и даже выгоняли из общественных местах из-за одежды.

"Женщинам в Саудовской Аравии очень тяжело, особенно если местные жители считают, что вы одеты ненадлежащим образом. Однажды на меня накричали только потому, что были видны мои плечи и часть ног.

Нам нельзя носить шорты в общественных местах, несмотря на жару. Даже на пляже. И если вы это сделаете, люди будут смотреть на вас с ненавистью. Это может быть очень пугающим", - призналась одна из них.

"Меня не пускали в торговые центры только потому, что мои руки и плечи не были прикрыты, можно было видеть часть моей груди, поскольку на мне был жилет. Мне сказали вернуться, когда я оденусь как следует. Иногда женщины выкрикивают оскорбления, и это может быть очень страшно", - рассказала другая.

Также все они признались, что из-за этого вынуждены большую часть времени проводя дома, словно в тюрьме. Они считают, что платят довольно высокую цену за фантастические зарплаты своих мужей.

Ранее также сообщалось, что в Саудовскую Аравию переедет еще одна экс-звезда.

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