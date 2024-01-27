Экс-хавбек Барселоны согласился на переход в Саудовскую Аравию
Аль-Шабаб решил выкупить контракт Ракитича.
Иван Ракитич близок к переходу в Саудовскоую Аравию, пишет Фабрицио Романо.
Аль-Шабаб сделал Севилье официальное предложение, и испанский клуб не устоял.
У хорвата в этом году истекает контракт, потому "нервионцы" решили заработать на своем игроке хоть какие-то деньги.
Сам Ракитич уже дал согласие на переход, сейчас стороны обсуждают детали личного контракта.
Ранее также сообщалось, что Челси не сможет подписать таланта Кристал Пэлас.
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