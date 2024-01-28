Ливерпуль может столкнуться с конкуренцией МЮ и Баварии при попытке заменить Клоппа
У Ливерпуля могут возникнуть трудности при замене Юргена Клоппа.
Как сообщает издание Telegraph, "красные" не единственный клуб, который интересуется Хаби Алонсо и Роберто де Дзерби, которые находятся в топе шорт-листа кандидатов на позицию главного тренера, которая освободится по завершению этого сезона.
Источник отмечает, что Алонсо интересуется мюнхенская Бавария, которая может уволить Томаса Тухеля, если ему не удастся спасти сезон, а этому может помешать как раз Хаби, который лидирует с Байером в Бундеслиге, а де Дзерби находится в шорт-листе Манчестер Юнайтед на случай, если они решат расстаться с Эриком тен Хагом.
Напомним, ранее и Алонсо, и де Дзерби высказались о возможности поработать в Ливерпуле.
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