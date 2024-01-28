Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч с Сельтой

Оба украинца сыграют с первых минут в поединке Ла Лиги.

В воскресенье, 28 января, Жирона в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги встретится на выезде с Сельтой.

Перед поединком главный тренер каталонцев Мичел огласил стартовый состав своей команды, включив в него украинских нападающего Артема Добвика и вингера Виктора Цыганкова.

Для Довбика это матч станет 24-м за Жирону в нынешнем сезоне во всех турнирах. На его счету 14 голов и восемь результативных передач.

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Цыганков проведет 21-й поединок. В предыдущих матчах украинец отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

Матч Ла Лиги Сельта - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.

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