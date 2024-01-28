Лидеры Ливерпуля могут покинуть клуб после ухода Клоппа

После ухода главного тренера Юргена Клоппа, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд рассматривают возможность ухода из Ливерпуля.

В случае, если новый тренер будет менее авторитетным, игроки без проблем сменят клубную прописку. Об этом сообщает издание talkSport.

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Салах может в лиге Саудовской Аравии, где уже есть интерес со стороны местных клубов. В свою очередь остальные футболисты попали в сферу интересов европейских грандов.

Напомним, Юрген Клопп объявил об уходе из Ливерпуля уже этим летом. Следующий тренер "красных" пока неизвестен.

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