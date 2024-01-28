Клопп мог покинуть Ливерпуль намного раньше, если бы не его жена
Немецкого специалиста переубедила возлюбленная.
Жена Юргена Клоппа уговорила его продолжить работу в Ливерпуле.
В пятницу главный тренер объявил об уходе по завершении текущего сезона. По информации The Times, серединой прошлого сезона Клопп подумывал об уходе, но Улла переубедила его, предпочитая жизнь на Мерсисайде.
В видеообращении болельщикам, он отметил, что "ищет способ" объяснить свое решение жене.
Ранее сообщалось, что лидеры Ливерпуля могут покинуть клуб после ухода Клоппа.
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