Самые дорогие игроки мира: вспомни тех, за кого заплатили больше всего

ISPORT предлагает пройти викторину и вспомнить тех, за кого за карьеру платили большие деньги.

Трансферное окно в ТОП-чемпионатах Европы уже скоро закроется и, возможно, нас будут ждать какие-то интересные переходы за большие средства.

А пока мы предлагаем попробовать вспомнить самых дорогих футболистов в истории. Речь идет о сумме всех трансферов игроков, а не об одном дорогом переходе.

Что ж, скольких из двадцатки самых дорогих вы сможете вспомнить?

Если вам нравится такие тесты, не забудьте пройти викторину посвященную всем бомбардирам Ливерпуля во времена Юргена Клоппа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!