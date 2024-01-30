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Самые дорогие игроки мира: вспомни тех, за кого заплатили больше всего

ISPORT предлагает пройти викторину и вспомнить тех, за кого за карьеру платили большие деньги.
Сегодня, 12:00
коллаж Василий Войтюк
коллаж Василий Войтюк

Трансферное окно в ТОП-чемпионатах Европы уже скоро закроется и, возможно, нас будут ждать какие-то интересные переходы за большие средства.

А пока мы предлагаем попробовать вспомнить самых дорогих футболистов в истории. Речь идет о сумме всех трансферов игроков, а не об одном дорогом переходе.

Что ж, скольких из двадцатки самых дорогих вы сможете вспомнить?

Если вам нравится такие тесты, не забудьте пройти викторину посвященную всем бомбардирам Ливерпуля во времена Юргена Клоппа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер викторина

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