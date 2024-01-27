Все бомбардиры Клоппа: вспомните всех, кто забивал за Ливерпуль при Юргене

ISPORT предлагает викторину, в которой вам предстоит вспомнить многих игроков!

Многолетний главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил о том, что по завершении этого сезона покинет клуб.

За время правления немца в стане "красных", голами отмечались 58 разных футболистов. ISPORT предлагает вспомнить их всех!



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Отметим, что 56-летний специалист не единственный, кто уйдет из клуба летом. Между тем уже называют главного кандидата на замену Клоппу.

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