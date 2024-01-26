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Не только Клопп: спортивный директор Ливерпуля также покинет команду

Причем это расставание произойдет всего через неделю.
Сегодня, 18:01
Йорг Шмадтке / Getty Images
Йорг Шмадтке / Getty Images

Решение Юргена Клоппа покинуть Ливерпуль по окончанию нынешнего сезона сильно ударило по фанатам клуба. Но это будет не единственное расставание.

Как сообщает официальный сайт "красных", команду также покинет ее спортивный директор Йорг Шмадтке, который считается близким другом немецкого наставника.

Причем Шмадтке уйдет из клуба еще раньше, а именно после того, как закроется зимнее трансферное окно.

"Ливерпуль — особенный клуб, поэтому возможность работать здесь была для меня огромной честью, хотя я с самого начала знал, что это будет лишь на короткий период", - заявил Шмадтке.

"Я хотел бы поблагодарить всех – владельцев, тренера, персонал, игроков и болельщиков – за оказанную мне поддержку и пожелать всего наилучшего до конца этого сезона".

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Йорг Шмадтке присоединился к Ливерпулю лишь прошлым летом, заняв пост спортивного директора 1 июня 2023 года. Ранее он работал в таких клубах, как Фортуна, Алеманния, Ганновер, Кельн и Вольфсбург.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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